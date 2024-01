Für Birgit (58) aus dem Jerichower Land sind Seniorinnen und Senioren am Steuer kein größeres Verkehrsrisiko als andere Gruppen: "Ich sehe bei älteren Verkehrsteilnehmern die gleiche Gefahr wie bei allen anderen. Was ist mit den vielen übermüdeten LKW-Fahrern, die fast täglich auf der A2 Unfälle verursachen?"

Alles in allem vertritt ein Großteil der Befragten in allen drei Bundesländern die Auffassung, von Älteren am Steuer gehe nicht per se ein Verkehrsrisiko aus. Vor allem in Sachsen-Anhalt ist der Anteil derjenigen groß, die Seniorinnen und Senioren am Steuer nicht grundsätzlich für eine Gefahr halten.