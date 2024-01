Infrastrukturministerin Hüskens sagte MDR SACHSEN-ANHALT nach der Sendung, dass es für die Mobilität älterer Menschen wichtig sei, sie nicht in ihrer Freiheit zu beschneiden. Sie sollten so lange fahren dürfen, wie sie dazu in der Lage seien. Parallel dazu werde der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) schrittweise ausgebaut. Jedoch sei Sachsen-Anhalt ländlich geprägt. Es gebe beispielsweise in der Altmark Ecken, in denen nur 29 Menschen pro Quadratmeter wohnten. Man könne den ÖPNV nicht so ausbauen, dass die Menschen genauso am Leben teilhaben können wie mit einem eigenen Auto.