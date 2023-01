Hierauf sollten in den nächsten Jahren Antworten gefunden werden, fordert auch Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer. Wie können wir die Menschen unabhängiger vom Auto machen und sichereres Fahren weiter unterstützen? Es werden mehr Kilometer gefahren und wir haben einen demographischen Wandel. Das heißt, wir werden sehr viel mehr alte Menschen am Steuer haben und deswegen sollten wir jetzt diese Diskussion anfangen. Sie ist kompliziert genug, damit wir in zehn Jahren so weit sind."