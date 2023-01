In anderen Ländern mit verpflichtenden Tests wie Norwegen, Kroatien oder die Schweiz seien Rentnerinnen und Rentner schon falsch beurteilt worden, so Büschke. Ältere Autofahrer hätten zu Unrecht ihren Führerschein abgeben müssen. Außerdem gebe es bereits Testfahrten für Senioren, die beispielsweise Fahrschulen anbieten, so der ADAC-Experte. Fahrlehrer beurteilen die Fahrten und sprechen sich im Anschluss für oder gegen die Fahrtauglichkeit aus. Manchen Seniorinnen und Senioren würde dann nahegelegt, freiwillig auf ihren Führerschein zu verzichten.