Nich t zum ersten Mal fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft deshalb das Strafalter auf zwölf Jahre herabzusetzen. Auch jetzt wieder mit dem Erscheinen der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2023 . Denn die Zahl der Täter unter 14 Jahren stieg im Vergleich zu 2019 um zwölf Prozent. Auch Vertreter von CDU und CSU schließen sich der Forderung an – darunter auch CDU-Innenpolitikerin Kerstin Godenrath. "Insbesondere bei Gewalt- und Tötungsdelikten und da konnten wir ja der Presse in den letzten Monaten Einiges entnehmen, muss ja auch ein Zeichen gesetzt werden. Und ich kann an dieser Stelle durchaus erwarten, dass Kinder sich bewusst sind, was Recht und Unrecht ist. Und was sie Furchtbares anrichten, wenn sie Menschen Gewalt zufügen oder sogar töten."

Doch am Nutzen solcher Sanktionen gibt es auch große Zweifel. So etwa durch die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen. So erklärt Vorstandsvorsitzende Professor Theresia Höynck, dass diese Abschreckung Straftaten nicht verhindern würde: "Die handeln ja nicht im engeren Sinne planvoll und überlegen sich rational, was sie für Straftaten begehen. Das, was in Diskussion ist, diese Gewalttaten, die sind ja noch nicht mal im Jugend- oder Erwachsenenalter besonders planvoll."