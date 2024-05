Denn in manchen Bundesländern tut sich dahingehend bereits etwas, zum Beispiel in Thüringen: "Die Thüringer Gemeinschaftsschule ist seit ihrer Einführung vor über zwölf Jahren eine Erfolgsgeschichte. Mittlerweile gibt es 77 Thüringer Gemeinschaftsschulen, davon 55 in staatlicher Trägerschaft", schreibt das zuständige Bildungsministerium auf Anfrage. Auch in Sachsen gibt es seit 2020 vier Gemeinschaftsschulen in Dresden, Leipzig und Bautzen. In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit 47 Gemeinschaftsschulen.