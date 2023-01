Hintergrund ist ein Fall aus Deutschland. Die Kläger hatten bei einem Reiseveranstalter eine zweiwöchige Pauschalreise nach Gran Canaria gebucht. Ihr Urlaub sollte am 13. März 2020 beginnen, zwei Tage später wurden auf der Insel strenge Corona-Einschränkungen verhängt. So wurden Strände gesperrt und eine Ausgangssperre verhängt. Die Reisenden durften ihre Hotelzimmer nur noch zum Essen verlassen. Am 18. März 2020 wurde den Gästen mitgeteilt, dass sie sich bereithalten sollten, die Insel jederzeit zu verlassen. Zwei Tage später war es so weit.



Die Kläger fordern eine Preisminderung von 70 Prozent. Der Reiseveranstalter verweigerte einen Preisnachlass und begründete das damit, dass er nicht für ein "allgemeines Lebensrisiko" einstehen müsse. Nach EU-Recht haben Urlauber einen Anspruch darauf, dass der Preis für die Reise reduziert wird, wenn die Pauschalreise nicht vertragsgemäß erfüllt wurde. Der EuGH sollte klären, ob die Corona-Maßnahmen auf Gran Canaria vertragswidrig waren.