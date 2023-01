FTI, drittgrößter Reiseanbieter Deutschlands, sieht ebenfalls die Branche im Aufwind – trotz erheblicher Preissteigerungen: "Die Inflation und steigende Energiekosten werden in vielen Destinationen die Hotelpreise anziehen lassen. Parallel dazu werden die steigenden Treibstoffkosten die Flugpreise – insbesondere auf der Fernstrecke – antreiben. Wir empfehlen daher, möglichst frühzeitig zu buchen, um die derzeitig noch guten Preise mitzunehmen", sagt Susanne Wohlgemuth, oberste PR-Managerin der FTI-Touristik GmbH in München. Was die Umsätze betrifft, so sei man fast auf dem gleichen Niveau wie in der Vor-Coronazeit, also der Saison 2018/19. Zwar hätten nicht ganz so viele Kunden gebucht wie vor der Pandemie, allerdings würden sich mehr Urlauber für höherwertige Angebote entscheiden. Klar sei der Trend zu mehr Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels und zu All-Inclusive-Verpflegung.