In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Denn die Pflegeversicherung trägt - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil der Kosten. Für Heimbewohner kommen dann noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und auch für Investitionen in den Einrichtungen hinzu.



Der Paritätische Wohlfahrtsverband forderte deshalb einen Ausbau der Pflegeversicherung zu einer Pflegevollversicherung. Diese solle für alle pflegebedingten Kosten aufkommen, Pflegebedürftigen dürften ausschließlich Unterkunft und Verpflegung in Rechnung gestellt werden, erklärte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider.



Der Sozialverband VdK forderte Vorrang für die Pflege von Angehörigen zu Hause. Diese müsse "absolute Priorität auf der politischen Agenda haben", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der "Neuen Osnabrücker Zeitung". 80 Prozent der über fünf Millionen Pflegebedürftigen würden zu Hause versorgt. "Wir brauchen dringend Hilfe für die Pflege in den eigenen vier Wänden in Form von Hauswirtschaft und Betreuung." Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat für dieses Jahr eine Pflegereform angekündigt.