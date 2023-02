Die Probleme seien da, das sagt auch der Gesundheitsökonom Jürgen Wasem, Professor an der Uni Duisburg-Essen. Die Rahmenbedingungen seien schwierig, zumal staatliche Unterstützung weggebrochen sei. Von einem strukturellen Problem will er aber nicht sprechen: "Die Pflegeheime hatten in den letzten zwei Jahren eine relativ entspannte Situation dadurch, dass der Bundesgesetzgeber wegen Corona einen Rettungsschirm aufgespannt hat. Der fällt dieses Jahr weg. Das kann dann auch heißen, dass Heime eigentlich schon in den letzten ein bis zwei Jahren Probleme hatten. Die sind nicht sichtbar geworden und die haben sich jetzt aufgetürmt."