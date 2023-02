Die Linkspartei in Sachsen-Anhalt fordert angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft einen einklagbaren Rechtsanspruch auf einen Pflegeplatz. Landtagsfraktionschefin Eva von Angern erklärte, in den Kommunen würden zu wenige Plätze zur Verfügung gestellt. Wenn man in dieser Frage nichts unternehme, würde man "die Pflegebedürftigen und die Angehörigen komplett im Stich lassen".