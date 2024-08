Polizeiberichterstattung Polizeigewerkschaft sieht keinen Vorteil durch Nennung von Straftäter-Nationalität

Allerdings, sagt Deliah Wagner, die am Zentrum für Kriminologische Forschung Sachsen ZKFS zur Wahrnehmung von Kriminalität und Straftätern forscht, haben auch die Medien eine Tendenz, Ausländer öfter in die kriminelle Ecke zu stellen.

In einer Untersuchung von Fernsehbeiträgen war die Herkunft von Tätern oder Tatverdächtigen häufiger dann Thema, wenn sie Ausländer waren. "Das suggeriert natürlich den Leuten das Gefühl, dass migrantische Personen sehr viel häufiger Straftaten begehen. Was aber, wenn man in die polizeiliche Kriminalstatistik schaut, so ja nicht richtig ist", sagt Wagner.