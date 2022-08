Die Urteile im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke sind rechtskräftig. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Der BGH hatte sich seit Juli mit Revisionen von Verteidigung und Anklage befasst.

Der CDU-Kommunalpolitiker Walter Lübcke hatte im Oktober 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise , seine Asylpolitik verteidigt. Er setzte sich damals energisch für die Aufnahme von Flüchtlingen in Hessen ein. Dafür wurde er von Rechtsextremen angefeindet und bedroht. Darunter auch Stephan E. und und Markus H., die Zuhörer auf einer seiner Veranstaltungen waren. Für sie war Lübcke seitdem Hassobjekt.

Vier Jahre später, am 1. Juni 2019, wurde Lübcke zu Hause auf seiner Terrasse aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss getötet. Nach langen Ermittlungen wurde Stephan E. angeklagt und gestand später die Tat. Das Oberlandesgericht Frankfurt verurteilte den heute 48 Jahre alten Rechtsextremisten daraufhin im Januar 2021 wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe.

Sein Freund und Mitangeklagter Markus H. wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Beihilfe zum Mord an Lübcke angeklagt. So soll er den Mordanschlag von E. durch gemeinsame Schießübungen in Wäldern und Schützenvereinen gefördert haben.