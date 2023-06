Eugen Brysch, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Patientenschutz Bildrechte: dpa

Brysch warnt davor, dass Angehörige die Suche nach einer Reha selbst übernehmen. Das ende das oft in einer schlechteren Nachsorge. So war es auch bei unser Hörerin. Der Sozialdienst hatte sie gebeten, parallel mitzusuchen. Verwirrung entstand zusätzlich, weil ihr Vater zwischenzeitlich verlegt wurde - und sie plötzlich mit zwei Sozialdiensten zu tun hatte. Man solle sich daher nicht abspeisen lassen, sagt Eugen Brysch. Dabei sei oft Geduld gefragt. "Tatsächlich erfahren wir sehr oft, dass der soziale Dienst viel zu spät eingebunden wird in diesen Prozess. Das liegt am miserablen Management des Krankenhauses."