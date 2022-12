Veraltete Vorschriften Justizminister Buschmann will Strafrecht verschlanken

Einige Gesetze und Vorschriften sind nicht mehr zeitgemäß. Scheckkarten nutzt heutzutage keiner mehr, seit mehr als 20 Jahren sind sie nicht mehr in Verwendung. In solchen Fällen will Justizminister Marco Buschmann das Strafrecht ändern und solche Vorschriften streichen, wie er den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag sagte.