Um diese Fragen zu entscheiden, haben die Richter auch diverse Sachverständige angehört. Einfache Antworten gibt es nicht. Annika Falkner, Professorin für Psychologie an der Hochschule Merseburg, sagt: "Die Bindung zwischen einem Kind und einer Bezugsperson entsteht letztlich durch ein komplexes Wechselspiel zwischen biologischen Faktoren und Umweltfaktoren." Es komme auf die Qualität der Interaktionen zwischen einer Bezugsperson und einem Kind an. Wertschätzung, Förderung, gemeinsame Aktivitäten und vor allem die Stabilität der Präsenz – unter anderem dadurch festige sich die Bindung. Auf der anderen Seite sei etwa das kindliche Temperament durch genetische Faktoren beeinflusst.

Im konkreten Fall ergreift Inés Brock-Harder, Vorsitzende des Bundesverbandes für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, Partei für den leiblichen Vater: "In erster Linie ist für ein Kind das Wissen über seinen leiblichen Vater wichtig und im Idealfall auch ein regelmäßiger Kontakt zu ihm. Denn das ist Teil seiner Identitätsentwicklung." Sie fordert vom Gericht, auf jeden Fall dem leiblichen Vater auch einen rechtlichen Status einzuräumen. "Weil er sich ja eben tatsächlich bemüht hat. Und weil er tatsächlich auch am Lebensbeginn eine Beziehung zu dem Kind aufgebaut hat, die man nicht einfach aus seinem Leben herauslöschen kann."

Es spreche jedoch im Sinne eines Kindes überhaupt nichts dagegen, dass auch zwei väterliche Bezugspersonen existieren, erklärt Brock-Harder, die in Halle forscht, lehrt und berät. "Für das Kind ist es egal, was irgendwo rechtlich draufsteht. Für das Kind ist es wichtig, wie sein Alltag, seine Interaktionen und Bindungserfahrungen sind." Es sei selbstverständlich auch wichtig, einen sozialen Vater im Alltag zu erleben, der das Kind begleitet. "Weder das eine noch das andere ist verzichtbar."

Doch was können Familien tun, wenn der Streit um die Kinder kein Ende findet? Die Leipziger Familientherapeutin Antonia Speerforck rät: "Hilfreich ist immer sich zusammenzusetzen und auch auf einer emotionalen Ebene auszusprechen, was in einem los ist. So kommt man aus der Konfrontation wieder in das Verständnis füreinander." Wenn Mütter und Väter tatsächlich nicht mehr auf der Sachebene weiterkommen, etwa bei der Frage nach den Besuchszeiten für die Kinder, könne eine Mediation helfen. "Das ist ein strukturiertes Verfahren mit einer Person, die allparteilich ist, die also die Bedürfnisse aller Beteiligten im Blick hat."