Familien leben dynamisch. Partner trennen sich, ob mit oder ohne Kinder und unabhängig von Ehe und Trauschein. Die Einstellungen zur Familie, so sagt die Psychologin und Bildungsforscherin Sabine Walper, seien heute andere als früher. Ein großer Teil der Bevölkerung würde eine Trennung befürworten, wenn in einer Partnerschaft permanent Probleme entstünden. Auch Senioren würden das heute so sehen. Allerdings gebe es nachweislich Unterschiede bei der Stabilität von Familien. Verheiratete Eltern mit Kindern würden weniger auseinandergehen. Auch Eltern ohne Trauschein, die sich bewusst das Sorgerecht für ihre Kinder teilten, blieben eher zusammen. Für die Kinder bedeute das, dass sie vergleichsweise sicher sein könnten, bei ihren leiblichen Eltern, in der Kernfamilie, aufzuwachsen.

In welchen familiären Konstellationen Kinder heutzutage aufwachsen, ist sehr unterschiedlich. Jahrelang, so berichtet Walper, sei die Zahl der Alleinerziehenden in Deutschland gestiegen. Inzwischen sei sie relativ stabil. Das zeigten amtliche Statistiken. Unklar sei allerdings die Zahl der Kinder, die nach Trennung ihrer leiblichen Eltern nunmehr in anderen Familien aufwüchsen, also in sogenannten Patchworkfamilien. Man müsse davon ausgehen, so sagt die Forscherin, dass der Anteil solcher Stieffamilien mit leiblichen und nicht leiblichen Kindern in Deutschland relativ hoch sei, vermutlich mehr als zehn Prozent.