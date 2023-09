Aus diesen Gründen will die Bundesregierung Vereinbarungen über die rechtliche Elternschaft ermöglichen. Dies solle im Rahmen der geplanten Änderungen des Abstammungsrechts geschehen, sagte die Staatssekretärin im Bundesjustizministerium, Angelika Schlunck, am Dienstag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.