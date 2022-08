Im Fokus standen zuletzt auch die Sirenen, von denen viele in den 19 90er Jahren abgebaut worden sind. Doch ein genauer Überblick über das bundesweite Sirenennetz fehlt bisher. Eigentlich wollte die Bundesregierung dafür bis Juni ein Warnmittelkataster anlegen. Aber bisher ist es nicht fertig. Bundesinnenministerium und BBK äußerten sich zu den Gründen auf MDR-Anfrage nicht.

Nach Angaben der Innenministerin in Mitteldeutschland gibt es in Sachsen derzeit rund 3.200 Sirenen und in Sachsen-Anhalt rund 2.000. Thüringen legt aktuelle Zahlen erst im September vor, im Jahr 2020 gab es dort rund 2.300 Sirenen. Die Zahlen aller drei Länder haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Doch viele Anlagen sind in Planung oder werden gerade modernisiert.

In Thüringen wurden in diesem und im vergangenen Jahr 756 Anträge auf Modernisierung oder Neubau von Sirenen gestellt. In Sachsen sollen 291 elektronische Sirenen neu errichtet sowie 231 modernisiert werden. In Sachsen-Anhalt sind 850 Umrüstungen und 500 Neuinstallationen geplant.

Für den Ausbau und die Modernisierung des Sirenennetzes hatte der Bund nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ein Förderprogramm in Höhe von 88 Millionen Euro aufgelegt. Dieses stieß auf große Resonanz. Heißt aber auch: Es wird eigentlich noch mehr Fördergeld benötigt. In Sachsen etwa konnten nach Angaben des Innenministeriums lediglich rund ein Drittel der Anträge bewilligt werden. Die Länder forderten deshalb kürzlich den Bund auf, ein neues Programm aufzulegen.