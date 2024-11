Ostdeutschland ist nicht besonders woke. Außer, es geht um die eigenen Bedürfnisse. Denn die Mode des Woken hat man sich in dieser Gegend durchaus zunutze gemacht. Zuletzt verging kein Jahr ohne eine große Ost-Debatte. Jede davon kreiste irgendwie darum, ob die Menschen aus dieser Region diskriminiert werden. Ob sie ausreichend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sind. Ob sie sich in ausreichender Zahl in der Bundesregierung wiederfinden. Ob ostdeutsche Unternehmen weiterhin eine besondere Förderung verdienen. Und so weiter.