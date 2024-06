Im vergangenen Jahr haben sich erneut mehr Menschen wegen einer Diskriminierungserfahrung an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt. Sie registrierte 2023 mit knapp 10.800 Beratungsanfragen rund 2.000 mehr als im Vorjahr. Die Zahl stieg damit auf einen Rekordwert. Das geht aus dem Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle hervor.

Migranten, Menschen mit Behinderung und queere Menschen erlebten Diskriminierung ganz konkret in ihrem Alltag, laut Ataman etwa im Job oder bei der Wohnungssuche. Die Betroffenen fühlten sich zunehmend alleingelassen.

Nach Atamans Angaben bezogen sich mit 41 Prozent die meisten Anfragen an die Antidiskriminierungsstelle auf rassistische oder antisemitische Diskriminierung. In 25 Prozent der Fälle ging es um Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung, in 24 Prozent wegen des Geschlechts. 14 Prozent der Anfragen bezogen sich auf Benachteiligungen wegen des Alters.