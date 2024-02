Amtsgericht Kassel (Az. 435 C 777/23)

"Mit dem Falschen angelegt" heißt es im ersten Fall. Severin Seliger* ist 88 Jahre alt. Er will sich bei seiner Bank eine Kreditkarte ausstellen lassen – im Rahmen von 2.500 Euro. Bei einem Beratungstermin wird Herr Seliger aber herbe enttäuscht. Die Bank weigert sich, einen Kreditkartenvertrag mit ihm abzuschließen und begründet das mit seinem Alter und einer so wörtlich "ungünstigen Rückzahlungsprognose". Es sei wahrscheinlicher als bei jüngeren Kunden, dass Herr Seliger bald sterbe. In dem Fall sei es dem Kreditinstitut auch zu aufwändig, das Geld von den Erben eintreiben zu müssen.