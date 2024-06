Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Demnach richteten sich Aktionen aber auch gegen Gedenkorte, Synagogen und jüdische Einrichtungen und – verglichen mit 2022 – mehr auch gegen andere öffentliche Gebäude.



So seien viele nach dem 7. Oktober etwa an Rathäusern gehisste Israel-Flaggen abgerissen worden. Zu Vorfällen im öffentlichen Raum zählt Rias auch Flugblätter, Plakate oder Aufkleber.



Viele antisemitische Taten richteten sich aber auch unmittelbar gegen Menschen. Nach 331 Fällen 2022 waren es laut Bericht 2023 schon 1.316 – und bei 730 Vorfällen tatsächlich auch Juden oder Israelis betroffen. Bei 454 Fällen im öffentlichen Raum seien Menschen von Angesicht zu Angesicht angegangen worden, häufig an Orten, die sie in ihrem Alltag kaum meiden könnten.