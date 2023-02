Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Montagmorgen in mehreren mitteldeutschen Städten Mitteldeutschlands wichtige Verkehrswege blockiert. In Magdeburg war die Bundesstraße 1 an der Kreuzung Großer Werder/Markgrafenstraße betroffen. Zwei Demonstranten hatten sich auf der Fahrbahn festgeklebt und wurden von der Polizei entfernt. Der Verkehr wurde stadteinwärts umgeleitet. Inzwischen ist die Straße wieder frei.