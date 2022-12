Sachsen -Anhalts Landesregierung hat kein Verständnis für Klimaprotest-Aktionen der Gruppierung "Letzte Generation". Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) erklärte am Mittwoch im Landtag, Blockaden und andere Anschläge könne man nicht durchgehen lassen. "Die Landesregierung verurteilt die Begehung von Straftaten zur Durchsetzung politischer Ziele", so Zieschang. Das gelte insbesondere für Blockaden von Autobahnen, aber auch für Störungen des Flug- und Bahnverkehrs .

Nach Aussage der Innenministerin gab es in Sachsen-Anhalt bereits zehn Aktionen durch Klimaaktivisten der Gruppierung "Letzte Generation". In sechs Fällen seien Gas- oder Öl-Versorgungsleitungen manipuliert worden. Jeweils zweimal habe es Plakataktionen und Straßenblockaden gegeben. Bei all den Aktionen sei nur eine Person beteiligt gewesen, die auch in Sachsen-Anhalt wohnt, so die Innenministerin. Es gebe derzeit mehrere Ermittlungsverfahren.