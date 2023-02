Klimaaktivisten haben am Montagmorgen eine der Hauptverkehrsstraßen in Jena blockiert. Nach Angaben der Polizei hatten sich vier Personen an der Ecke Knebelstraße/Fischergasse auf der Straße angeklebt. Sie wurden mit einem speziellen Lösungsmittel von der Fahrbahn gelöst. Gegen 11 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.