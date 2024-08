Der ADAC rechnet am ersten Augustwochenende mit vollen Autobahnen in Mitteldeutschland. Das kommende Wochenende zähle zu den verkehrsreichsten der Sommerreisesaison, teilte der Automobilklub mit. In allen drei Bundesländern sei aufgrund des Ferienrückreiseverkehrs mit Staus zu rechnen.

In Sachsen und Sachsen-Anhalt enden die Sommerferien am kommenden Wochenende, in Thüringen hat das neue Schuljahr bereits am Donnerstag begonnen. Viele andere Bundesländer befinden sich noch in der Ferienzeit.

Staus an Baustellen drohen

Besonders viel Geduld bräuchten Reisende an den vielen Autobahnbaustellen, warnte der ADAC. Dies gelte besonders für die A9 auf der Strecke von Berlin über Halle (Saale) nach München. Die Bauarbeiten auf der A9 am Schkeuditzer Kreuz sollen am Freitag aber abgeschlossen werden. Auf der A9 sei ebenso zwischen Naumburg und der Landesgrenze zu Thüringen sowie zwischen Dessau und Coswig mit Staus zu rechnen.

Auch auf den Autobahnen 14 und 38 sowie den Bundesstraßen kann es laut ADAC am Wochenende dichten Reiseverkehr geben, beispielsweise auf der B6 zwischen Halle und Leipzig. Besonders voll dürfte es auch auf der A4 bei Grimma, zwischen dem Dreieck Nossen und Dresden sowie am Tunnel Königshainer Berge werden.

Ruhigere Verkehrslage in Thüringen

Für die Thüringer Autobahnen rechnet der ADAC mit einer etwas ruhigeren Verkehrslage. Auf den Hauptverkehrsachsen rund um das Erfurter Kreuz, auf der A4 (Erfurt Richtung Chemnitz) sowie auf der A9 (Nürnberg Richtung Berlin) könne es dennoch zeitweise zu Behinderungen kommen.