Die für Schweine tödliche Afrikanische Schweinepest ist in zwei Hausschwein-Mastbetrieben in Brandenburg und Niedersachsen nachgewiesen worden. Das hat das Bundeslandwirtschaftsministerium bestätigt. Die Behörden in den beiden Ländern hätten entsprechende Schutzmaßnahmen eingeleitet, hieß es.

Nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums in Brandenburg war das Virus bei einem verendeten Tier in einem Betrieb in der Uckermark nachgewiesen worden. Rund 1.300 Tiere seien daraufhin getötet worden. Kurz darauf wurde ein Fall im Emsland in Niedersachsen bestätigt. Nach Angaben des dortigen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sollen rund 280 Sauen und 1.500 Ferkel des Mastbetriebs am Sonntag getötet werden.