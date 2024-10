Bildrechte: picture alliance/dpa | Fabian Strauch

Weltgrößte Brettspielmesse öffnet Brettspiele seit Corona-Boom dauerhaft sehr beliebt

Hauptinhalt

03. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Am Donnerstag eröffnet in Essen die weltgrößte Publikumsmesse für Brettspiele. Etwa 200.000 Besucher werden bis Sonntag auf der Messe Spiel erwartet – laut Messechefin Carol Rapp so viele wie noch nie. Während der Pandemie hätten viele Leute zum Spielen gefunden und es danach beibehalten. Das zeige sich nicht nur an den Marktzahlen, sondern auch an den Vorverkäufen für die Messe Spiel. Insgesamt ist der Markt für Spiele zuletzt allerdings stagniert, wenn auch auf einem hohen Niveau.