Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Katastrophenschutz Bald keine Einsätze der Bundeswehr im Innern mehr?

13. Januar 2024, 05:00 Uhr

In Ausnahmesituationen wie zum Beispiel Naturkatastrophen oder schweren Unglücken darf die Bundeswehr auch im Inland eingesetzt werden. Auch wegen des Hochwassers in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen gingen bei der Bundeswehr solche Anträge auf Amtshilfe ein. Die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) mahnt in diesem Zusammenhang an, dass sehr gründlich geprüft werden müsse, ob und in welchem Umfang die Bundeswehr solche Hilfseinsätze leisten kann. Denn eigentlich habe die Truppe andere Aufgaben.