Nach Bahnangaben verspäten sich zudem alle ICE-Züge zwischen Kiel/Hamburg und München über Hannover, Frankfurt und Stuttgart um etwa 20 Minuten. Dies gilt auch für alle ICE-Züge zwischen Kiel/Hamburg und Interlaken Ost, über Hannover, Frankfurt am Main, Mannheim, Stuttgart und Basel SBB. Ebenfalls mit 20 Minuten Verspätung unterwegs seien alle ICE/IC-Züge zwischen Hamburg und Frankfurt am Main/Süddeutschland, die über Hannover, Fulda und Frankfurt am Main fahren. Die Halte in Lüneburg, Bad Bevensen, Uelzen, Celle und Langenhagen entfallen.

Am Dienstagabend hatte ein Blitz zwischen Lüneburg und Uelzen in einen Baum an der Hauptstrecke zwischen Hamburg und Hannover eingeschlagen und diesen gespalten. Die Bahn gab an, Teile des Baums hätten die Bahnanlagen beschädigt. In der Folge blieb demnach ein ICE im Bereich Bienenbüttel liegen, weil er keinen Strom mehr bekam. Eine Diesellok zog den Zug in einen Bahnhof, wo er evakuiert wurde.



Wie der Norddeutsche Rundfunk unter Berufung auf die örtliche Feuerwehr berichtete, befanden sich in dem liegengebliebenen ICE etwa 350 Fahrgäste. Sie konnten den Zug erst verlassen, nachdem er in den Bahnhof Bienenbüttel geschleppt worden war. Die Aktion dauerte dem Bericht zufolge viereinhalb Stunden. Die Reisenden wurden anschließend mit Bussen nach Hamburg gefahren.