MDR AKTUELL: Derzeit besteht große Sorge, dass sich Fentanyl im Suchtbereich auch in Deutschland ausbreitet. Aber was ist Fentanyl eigentlich?

Daniel Deimel: Fentanyl ist ein Medizinprodukt. Ein sehr starkes Schmerzmittel, das zum Beispiel in der Schmerzbehandlung bei Tumorpatientinnen und -patienten angewendet wird. Häufig wird es auch als Pflaster aufgetragen. Wir haben zwar relativ viele Verordnungen in Deutschland, aber wir sind ja auch eine relativ alte Gesellschaft. Das ist also erst einmal nicht unbedingt ungewöhnlich.

Welche Entwicklung bereitet Ihnen aktuell aber Sorge?

Wir haben gerade eine Situation, in der ungefähr 170.000 Menschen in Deutschland abhängig von Opioiden sind, in der Regel von Heroin. Das sind Menschen, die sich häufig in einer offenen Drogenszene aufhalten, vor allem in großstädtischen Räumen. Und gerade sehen wir, dass Heroin immer knapper wird.

Warum?

Bildrechte: katho/privat Das Heroin, das hier konsumiert wird, kommt überwiegend aus Afghanistan. Heroin wird aus Schlafmohn gewonnen. Und die Taliban, die in Afghanistan an der Macht sind, haben 2023 ein Verbot der Produktion von Schlafmohn erlassen und umgesetzt. Im Zuge dessen ist auch die Produktion von Heroin eingebrochen. Und das wird große Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Heroin auf dem Drogenmarkt in Europa haben. Wir befürchten, dass sich der Drogenmarkt dadurch verändert. Hier kommen nämlich die synthetischen Opioide ins Spiel. Das Heroin, das jetzt noch verfügbar ist, könnte zum Beispiel durch synthetische Opioide gestreckt wird, um es potenter zu machen. Synthetische Opioide haben ein ähnliches Wirkspektrum wie Heroin, sind aber deutlich stärker und dadurch nicht gut dosierbar. Und deswegen ist die Gefahr von tödlichen Überdosierungen deutlich größer. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht hat bereits eine Warnung ausgesprochen, man möge sich auf aufkommende synthetische Opioide vorbereiten und entsprechende Maßnahmen einleiten.

Wie nah ist das Ganze mittlerweile an uns dran?

Im Herbst und Winter vergangenen Jahres ist es in Europa regional schon zu Clustern gekommen, in denen es verstärkt Überdosierungen gegeben hat: In der Region rund um Dublin und in Birmingham, also in Irland und Großbritannien. Rund um Dublin hat es innerhalb von vier Tagen 54 Überdosierungen gegeben. In Birmingham hat es innerhalb von zwei Monaten 30 Tote gegeben. Also das heißt, das sind lokale Cluster, die man jetzt schon feststellen kann. Und der Drogenmarkt ist eben international. Deswegen ist unsere Sorge groß, dass solche Befunde auch hier auftauchen werden.

Und um das zu überwachen, hat der Drogenbeauftragte der Bundesregierung das Modellprojekt "Rapid Fentanyl Tests in Drogenkonsumräumen" (RAFT) beauftragt, das gemeinsam mit der Deutschen Aidshilfe umgesetzt wurde?