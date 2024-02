Die Opioid-Krise in den USA spitzt sich seit Jahrzehnten zu und kostet jährlich rund 100.000 Menschen das Leben. Neben dem hochpotenten Opioid Fentanyl konsumieren viele Abhängige dort inzwischen auch das Beruhigungsmittel Xylazin, eigentlich ein Beruhigungsmittel für Tiere. Xylazin verstärkt den Rausch von Fentanyl, und – daher kommt der Name "Zombie-Droge" – verursacht bei vielen Abhängigen bei regelmäßigem Konsum auch große und tiefe Wunden mit abgestorbenem Gewebe. Dafür ist die lokal gefäßverengende Wirkung verantwortlich: "Bei regelmäßigem Missbrauch kommt es zu dauerhaft schlecht durchbluteten Hautarealen mit beeinträchtigter Wundheilung und infiziertem Gewebe", erklärt die Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ).

Die Opioidkrise in den USA Opioide enthalten opiumartige Wirkstoffe, die natürlicherweise im Schlafmohn vorkommen. Am bekanntesten ist Morphin. Opioide hemmen gezielt die Schmerzübertragung.



Opioide sind für die Mehrheit der tödlichen Überdosen in den USA verantwortlich. Seit 2021 gingen nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC mehr als 75 Prozent aller Todesfälle auf Opioide zurück. Das umfasst sowohl Schmerzmittel als auch illegale Drogen wie Heroin.



Viele Experten führen die Opioid-Krise auf die übermäßige Verschreibung opioidhaltiger Schmerzmitteln zurück, die bis Mitte der 1990er Jahre noch der Behandlung von Schwerstkranken vorbehalten waren. Den Herstellern sowie Großhändlern und US-Apotheken wird vorgeworfen, die Mittel aggressiv beworben und auf Warnzeichen der Suchtkrise nicht reagiert zu haben.



(dpa)

Von solchen Bildern ist Deutschland noch weit entfernt, dennoch warnen Expertinnen und Experten aus der Drogen- und Suchtforschung vor einer Ausbreitung synthetischer Opioide wie Fentanyl in Europa. Ende des vergangenen Jahres habe es in Irlands Hauptstadt Dublin mehr als 50 Drogennotfälle binnen vier Tagen im Zusammenhang mit Opioiden gegeben – das deute darauf hin, dass diese Stoffe in Europa auf dem Vormarsch seien, erklärten der Bundesverband für Drogenarbeit "Akzept", die Deutsche Aidshilfe und die Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen in einer gemeinsamen Mitteilung.

In Deutschland haben zuletzt Meldungen über Fentanyl in einer Partydroge in Berlin für Aufsehen gesorgt. Die Meldungen, die schnell in sozialen Medien wie Instagram kursiert sind, haben sich mittlerweile aber als falsch erwiesen.

Der Pharmazeut Tibor Harrach hatte genau diese Partydroge in den Händen. Und er gibt Entwarnung: Fentanyl war in der Probe nicht enthalten. Harrach ist pharmazeutischer Koordinator des Drugchecking Projekts in Berlin. Drei Anlaufstellen gibt es in der Hauptstadt, an die sich Konsumentinnen und Konsumenten wenden können, um erworbene Substanzen anonym und kostenfrei auf ihre Inhaltsstoffe überprüfen lassen zu können. Das Angebot besteht seit Juni 2023.

"Im Jahr 2023 wurden im Drugchecking-Projekt Berlin 1.092 Proben abgegeben und analysiert. Darunter waren keine synthetischen Opioide", sagt Harrach.

Was ist Fentanyl? Fentanyl ist rund 50-mal stärker als Heroin und rund 100-mal stärker als Morphin. Es ist ein künstlich hergestelltes Opioid und wird als Medikament bei starken Schmerzen verabreicht. Bei einer Narkose oder einer Akutbehandlung von Schmerzen wird Fentanyl intravenös gespritzt.



Bei besonders akuten Schmerzen kann das Mittel auch als Nasenspray oder als Lutschtablette eingenommen werden. Seit den 1990er-Jahren wird Fentanyl auch in der Form von Pflastern eingesetzt. Dabei gelangt der Wirkstoff langsam über die Haut in die Blutbahn. Wegen seiner starken Wirkung gehört Fentanyl zu den verschreibungspflichtigen Betäubungsmitteln.