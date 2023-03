"Dir wird auf einmal extrem warm um die Beine und deinen Körper und du fühlst so ein Glücksgefühl im Magen. Es ist, als wärst du in Watte eingerollt. Und alles ist komplett egal, es geht nur um diesen Moment. Alles ist so extrem schön, dass man sich wünscht, dass es immer so bleibt." So spricht der 18-jährige Maurice* von Tilidin.