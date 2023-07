Forschung zu Druckluftspeichern geht weiter

Andere Druckluftspeicher gibt es zurzeit in Deutschland nicht. Sachsens Wirtschaftsministerium teilt mit, es seien keinerlei Projekte dazu bekannt. Und gäbe es welche, dann wüsste man davon. Dennoch ist die Technik damit nicht tot. Es wird weiter an ihr geforscht. Und zwar unter anderem in Görlitz. Hier will der Siemenskonzern mit seiner Sparte Siemens Energy Druckluftspeicher entwickeln, erklärt Bereichsleiter Torsten Schneider. "In alten Salzkavernen weltweit. Wir haben schon ganz viele Anfragen. Ich bin optimistisch, dass das eine Speichertechnologie der Zukunft wird."

In China wurde erst kürzlich ein 100-Megawatt-Druckluftspeicher in Betrieb genommen, der bis zu 60.000 Haushalte versorgen soll. Ein relativ kleiner Speicher, ebenfalls in unterirdischen Kavernen. Doch Kavernen sind kein Muss für Druckluftspeicher.