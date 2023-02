Bei den Akkus selbst sieht Eckert hingegen weniger Spielraum, alles zu vereinheitlichen: "Was den Akku an sich angeht, ist es so, dass es je nach Einsatzgebiet – also Citybike oder Mountainbike – ganz verschiedene Bauformen gibt, auch ganz verschiedene Ansprüche. Entsprechend ist auch das Design der Akkus sehr unterschiedlich und auch die Bauformen. Da sehen wir eher keine Vereinheitlichung, weil es darauf hinausläuft, dass die Akkus ganz verschiedenen Ansprüchen genügen müssen."