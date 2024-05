Variante eins zapft die Elbe in Grödel bei Riesa an und führt das Wasser in einer Druckrohrleitung bis zum Speicher nach Knappenrode und von dort aus weiter bis zur Spree. Auf dem Weg könnten auch die Pulsnitz und die Schwarze Elster mit Wasser versorgt werden. Bei der Variante zwei würde das Rohr bei Bad Schandau im Hafen Prossen starten und zwischen Gnaschwitz und Doberschütz oberhalb der Talsperre Bautzen in der Spree enden. In der dritten Variante sollte das Wasser ebenfalls im Hafen Prossen entnommen und dann über den Speicher Knappenrode weiter zur Spree gepumpt werden. "Damals wurden die Varianten eins und drei favorisiert – heute aufgrund der neuen Anforderungen ist es Variante zwei", sagt Experte Uhlmann.