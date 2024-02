Sollte das Gesetz in dieser Woche auf EU-Ebene verabschiedet werden, geht der Auftrag an die einzelnen Mitgliedsstaaten, die Vorgaben umzusetzen. Und das wiederum könnte Jahre in Anspruch nehmen, sagt Preywisch: "Zum einen hat sowieso jedes Land zwei Jahre Zeit, wenn die EU ein Gesetz beschließt, das dann selber in nationales Recht zu gießen." Und momentan werde in der EU diskutiert, dass die Übergangsfrist bei diesem Gesetz noch verlängert wird – damit sich Hersteller und Reparaturdienstleister darauf einstellen könnten.