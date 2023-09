Zehntausende Menschen haben sich an Aktionen der Bewegung "Fridays for Future" (FFF) für einen besseren Klimaschutz beteiligt. In Berlin versammelten sich am Mittag laut Polizei 12.500 Teilnehmende, die Veranstalter sprachen von fast doppelt so vielen Menschen, die durchs Regierungsviertel zogen.

Weitere Aktionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gab es in Leipzig auf dem Augustusplatz, in Chemnitz am Roten Turm, in Halle auf dem Hallmarkt und in Magdeburg am Domplatz sowie in Erfurt am Anger und in Jena auf dem Holzmarkt.