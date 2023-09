Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft am Freitag weltweit zu Demonstrationen für Klimaschutz auf, auch in Sachsen-Anhalt. Geplant sind nach Angaben der Bewegung Kundgebungen in Magdeburg und Halle am Nachmittag, bei denen es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. "Wir haben keine Zeit mehr für politischen Stillstand", sagte Elmo Helmecke von Fridays for Future in Halle. Mit Dürre, Starkregen, Waldbränden und Hitzewellen habe man die lebensbedrohlichen Auswirkungen der Klimakatastrophe auf der ganzen Welt beobachten können.