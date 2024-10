Bildrechte: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Razzien in mehreren Bundesländern Betrug bei Führerscheinprüfungen nimmt drastisch zu

30. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Immer häufiger wird bei theoretischen Führerscheinprüfungen betrogen. Das belegen Zahlen des TÜV-Verbandes. Und offenbar stecken in vielen Fällen organisierte Banden dahinter. In sieben Bundesländern hat die Polizei am Montag Razzien durchgeführt – auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Um was geht es da und welche Erfahrungen haben heimische Fahrlehrer damit gemacht?