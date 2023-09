Seit dem Schuljahr 2021/22 ist an der Schule "Glück" Teil des Ethik- und Religionsunterrichts und wird in den Klassenstufen 5 bis 9 unterrichtet. Noten gibt es keine, denn anders als in anderen Fächern soll hier weder bewertet noch gewertet werden. Laut den beiden Schülerinnen lernen sie in diesem Unterricht keine fachlichen Inhalte wie in Mathe oder Physik, sondern ausschließlich sich selbst besser kennen – sprich: die Schüler sind selbst Gegenstand des Unterrichts.

Es fehlt Beziehungsarbeit zwischen Schüler und Lehrer

Adele aus der 10. Klasse hat durch das Fach Glück gelernt, besser zu kommunizieren. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Adele, die die 10. Klasse besucht, hat durch das Fach gelernt, besser zu kommunizieren, erklärt sie MDR SACHSEN-ANHALT. "Uns wurde gezeigt, wie man sich richtig präsentiert und wie Akzeptanz und Toleranz aussieht", sagt sie. Doch es geht auch darum, wie man Konflikte besser löst, ohne das sie ausarten, sagt Adeles Mitschülerin Lisa.



Die Achtklässlerin ist durch das Fach "Glück" selbstbewusster geworden, wie sie verrät: "Ich weiß jetzt auch, dass man nicht alleine ist mit seinen Schwächen und das andere diese Schwächen auch haben und manche eine Schwäche nicht als solche auslegen."

Ich weiß jetzt auch, dass man nicht alleine ist mit seinen Schwächen und das andere diese Schwächen auch haben und manche eine Schwäche nicht als solche auslegen. Lisa Schülerin der 8. Klasse

Was durch das Fach passiert, ist sogenannte Beziehungsarbeit – etwas, das im Schulalltag viel zu selten vorkommt, wie die stellvertretende Schulleiterin Antje Schwan MDR SACHSEN-ANHALT sagt. Schwan, die das Fach Glück selbst unterrichtet, will vor allem, dass die Schüler nicht nur dem Leistungsdruck unterliegen, sondern auch wirklich beim Erwachsenwerden begleitet werden. "Es ist so, dass die Schüler viele fachliche Inhalte lernen im Schulleben und das der Raum über sich selbst zu sprechen, nicht sehr groß ist. Wir schauen, wie wir sie besser auf das Leben vorbereiten können, ohne ihnen nur Fachliches zu vermitteln." Die stellvertretende Schulleiterin Antje Schwan hat das Fach Glück fest als Teil des Ethik- und Religionsunterrichts etabliert. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Bindung zu den Lehrern und untereinander wird besser

Mit anderen Worten sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, dass Beziehung das "A und O" an der Schule ist, wie die stellvertretende Schulleiterin erklärt. Ihr zufolge lernt es sich besser, wenn das Verhältnis zu den Lehrkräften ein positives ist. Das empfinden auch Adele und Lisa so. "Die Atmosphäre ist viel entspannter", so Lisa, "und das hilft einem auch beim Lernen. Lehrkräfte geben uns aber mittlerweile die Möglichkeit, dass wir sagen können, wenn uns was nicht gefällt."

Man kann sich öffnen und über alles reden. Auch wenn die Lehrer nichts damit persönlich zu tun haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich aufgefangen werde und das die Lehrer mich wertschätzen. Adele Schülerin der 10. Klasse

Lisa besucht die 8. Klasse und findet, dass die Atmosphäre zwischen Lehrkräften und Schülern an der Schule sehr entspannt ist. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Auch Adele empfindet die Bindung und Kommunikation zu den Lehrern als gut. Das war zwar vorher schon gut, aber nun geben die Lehrer auch etwas über sich preis, so die Zehntklässlerin. "Man kann sich öffnen und über alles reden, egal ob die Probleme beim Lehrer liegen oder zu Hause. Auch wenn die Lehrer nichts damit persönlich zu tun haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich aufgefangen werde und das die Lehrer mich wertschätzen", erzählt sie weiter.

Schule als geschützter Raum für sensible Themen

Dass die Lehrkräfte nicht sofort mit den Inhalten, auf die das Fach "Glück" abzielt, etwas anfangen können, davon kann Tobias Rohde nach eigenen Angaben ein Lied singen. Er ist Juniordirektor des Fritz-Schuberts-Instituts in Heidelberg und bildet die Lehrkräfte in "Glück" aus." Lehrer sind am Anfang oft widerspenstig, weil infrage gestellt wird, was sie bisher gemacht haben. Dann merken sie aber, dass das gar nicht stimmt. Sondern es wird ergänzt, was ihnen fehlt – nämlich die Beziehung zu den Kindern zu stärken und in den Vordergrund zu rücken", so Rohde.

Wenn ich mit ihnen über Stärken und Schwächen gesprochen habe, dann ist es auch nicht mehr so schwierig, sich zusammen mit Mathe zu beschäftigen. Tobias Rohde Ausbilder der "Glückslehrer"

Für Tobias Rohde, Ausbilder der "Glückslehrer", ist klar: Schulen müssen offener werden. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Für den Ausbilder sei klar, das Unterricht nur dann ein guter werden kann, wenn sich auch die Lehrkräfte öffnen: "Wenn ich mit ihnen über Stärken und Schwächen gesprochen habe, dann ist es auch nicht mehr so schwierig, sich zusammen mit Mathe zu beschäftigen." Für Rohde sei es wichtig, dass ein "Raum" geschaffen werde, bei dem sowohl Schüler als auch Lehrer offen kommunizieren können.

Im Glücksunterricht soll genau so ein Raum geschaffen werden. Damit die auch teils sensiblen Themen mit Sorgfalt behandelt werden, gibt es laut stellvertretender Schulleiterin zwischen den Schülern eine Vereinbarung. So wird nichts, was im Unterricht erzählt wird, aus dem Klassenraum hinausgetragen.