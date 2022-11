In ihrer Heimat Japan können die Götterbäume schon mal die 50 Meter Höhe reißen. Auch in Leipzig gibt es da und dort das eine oder andere Prachtexemplar, das da nicht weit hinterhersteht. Dabei fing der Götterbaum seine Karriere als Zierpflanze in deutschen Wohnzimmern an, ehe der Exot in den Trümmerlandschaften nach dem Zweiten Weltkrieg auf Brachflächen in unseren Städten allgegenwärtig wurde.