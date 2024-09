Nominiert für die Grimme Online Awards sind neben einigen Podcasts, bei denen in diesem Jahr stark darauf geachtet worden sei, dass sie über das reine Audioformat hinaus die Möglichkeiten des Online-Journalismus genutzt haben. Auch Instagram-Angebote und verschiedene Tiktok-Kanäle sind in der engeren Auswahl – vom Hobbygärtner mit großer Followerschaft bis hin zu aufwendig produzierten Angeboten im Auftrag öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten.

Wegen ihrer großen Wirkmächtigkeit geht in der Kategorie "Spezial" die Recherche des Medienhauses Correctiv "Geheimplan gegen Deutschland" ins Rennen. Keine Recherche in der jüngeren Zeit habe mehr Menschen bewegt als die Aufdeckung des Potsdamer Treffens rechter Kreise, hieß es zur Begründung. Das Bekanntwerden des Treffens hatte zu Beginn des Jahres bundesweit Empörung und eine Reihe von großen Protest-Kundgebungen in mehreren Städten ausgelöst.

Die Grimme Online Awards drohten in diesem Jahr zunächst wegen großer Finanzlöcher beim Grimme-Institut auszufallen. Ein rigider Sparkurs und das Werben um weitere Förderung machte im Jahresverlauf eine Ausschreibung des Preises dann doch möglich. Trotz des folglich kurzen Zeitraums, der in diesem Jahr für Einreichungen zur Verfügung stand, habe es weder an Klasse noch an Masse gemangelt, teilte die Nominierungskommission mit. Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigste Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik in Deutschland und wird in mehreren Kategorien vergeben.