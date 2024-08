Genau das macht MDR AKTUELL, erklärt der Projektverantwortliche Ayke Süthoff von MDR AKTUELL. Für den TikTok-Kanal Fakecheck des Netzwerks Funk recherchieren, falsche oder verzerrende Aussagen korrigieren und einen Kontext herstellen: MDR AKTUELL könne dafür die journalistische Expertise einbringen. "Wir machen also erstmal den Faktencheck, stellen Anfragen an Behörden, Ministerien, Expertinnen und Experten und auch Politiker." Das Ergebnis der Recherchen von MDR AKTUELL bekomme dann die Fakecheck-Redaktion von Funk, die daraus ein Video mache, erklärt Süthoff. Ein Video, das dann ebenfalls auf TikTok veröffentlicht wird.

Der Fakecheck zur Behauptung des Tiktok-Creators, Ukrainer würden auch nach ihrer Rückkehr in die Ukraine weiter Bürgergeld erhalten, präsentiert sich dann zum Beispiel so: "Ich frage bei der Bundesagentur für Arbeit nach und die sagen mir, dass die Jobcenter das schon überprüfen. Und wenn da was nicht stimme, würde das auffallen. Das geht also überhaupt nicht mit dem zusammen, was der Creator erzählt. Wir schreiben ihn an. Mehr dazu erzählen wir euch ein Teil 2", erklärt eine Moderatorin.