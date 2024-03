Im Vereinigten Königreich beispielsweise endet eine behördliche Web-Adresse immer auf gov.uk, um zu zeigen, dass die Seite zum "government" – also zum Staat – gehört.

Nach diesem Vorbild hat der IT-Planungsrat Bund und Ländern empfohlen: Netz-Adressen von Behörden und Ämtern sollen künftig gov.de am Ende stehen haben.

Neben dieser einheitlichen Domain, so heißt die Adress-Endung im Fachjargon, sollen staatliche Webseiten ähnlicher designt werden.

Allerdings stimmten einige Länder dagegen, weil ihnen die Design-Richtlinien nicht passten. Bayern will bei seinen Seiten unbedingt den Nutzern deutlich machen, dass es sich explizit um eine bayrische Webseite handelt.

Solche Sonderwünsche wundern die Digitalexpertin Ann Catrin Riedel nicht. Ihr Verein Next e.V. vernetzt Behörden-Mitarbeiter, die in ihren Verwaltungen die Digitalisierung voranbringen wollen. Den eigentlich motivierten Menschen lege die Politik oft Steine in den Weg, sagt Riedel.