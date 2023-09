Es klingt noch wie ein Traum: Sich mit einem Zugang online einloggen und in einem Rutsch die Steuererklärung machen und dort auch direkt die Autozulassung klären. "Oh ja, das ist natürlich ein Wunsch, den wir auch sehr dringend hätten", sagt der Oberbürgermeister von Jena, Thomas Nitzsche.

Doch, wie so oft, ist es in der Umsetzung nicht ganz so einfach, weil es schon seit Jahrzehnten immer wieder unterschiedliche Regelungen und Anbieter gibt. Nitzsche erklärt: "Das ist ein bisschen wie bei Handysteckern. Es gibt unterschiedliche Handys, unterschiedliche Unternehmen. Jedes versucht, seinen Standard zu etablieren. Und am Ende muss man sich aber irgendwann mal auf einen einigen, sonst ist es irgendwann nicht kompatibel."