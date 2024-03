Viele Landesbehörden in Sachsen-Anhalt nutzen noch immer Faxgeräte und planen auch nicht, diese in der näheren Zeit abzuschaffen. Das teilte das Digitalministerium Sachsen-Anhalt am Samstag mit. Laut einer Umfrage Deutschen Presse-Agentur gebe es allein in den Ministerien und ihren nachgeordneten Behörden wie beispielsweise der Polizei oder dem Landesschulamt mehr als 400 Faxgeräte.