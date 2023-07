Der Musiker Ernst-Ludwig "Luten" Petrowsky ist tot. Das berichtet der RBB und beruft sich auf Petrowskys Ehefrau, die Sängerin Uschi Brüning. Den Angaben zufolge starb er im Alter von 89 Jahren am Montag in Berlin.

Berühmtheit erlangte Petrowsky als Jazz-Musiker, Saxofonist und Komponist in der DDR. Besonders populär wurde er Anfang der 1980er Jahre durch seine gemeinsamen Konzerte mit Brüning. Nach dem Mauerfall war er auch regelmäßig in Europa und den Vereinigten Staaten auf Tournee. Noch im vergangenen Jahr wurde Petrowsky mit dem Deutschen Jazzpreis für sein Lebenswerk geehrt.

Petrowsky wurde 1933 in Güstrow geboren. Der Mecklenburger spielte nach dem Musikstudium zunächst in verschiedenen Kapellen, darunter dem Rundfunktanzorchester Berlin. Zudem leitete er ab 1962 eigene Jazz-Formationen. Als freischaffender Musiker widmete er sich ab 1979 ausschließlich dem Jazz und Neuer Musik. Zwischen 1963 und 2008 war Petrowsky an mindestens 116 Alben-Aufnahmen und anderen Tonträgern beteiligt.