Mit 76 Jahren "Karat"-Mitgründer Ed Swillms gestorben

Der ostdeutsche Rockmusiker und "Karat"-Mitgründer Ulrich "Ed" Swillms ist tot. Wie das Management erst jetzt mitteilte, starb Swillms bereits am 27. Juni im Alter von 76 Jahren in Berlin. Er sei am Montag im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.